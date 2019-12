Câmara anuncia repasse de R$ 1,4 milhão em 2019

Continua depois da publicidade

Na tarde de sexta (20), o presidente do Legislativo canelense, Marcelo Savi, encaminhou as sobras financeiras da Câmara ao Poder Executivo. Com um montante totalizando R$ 1.402.454,93 entre as sobras e repasses feitos durante o ano, este é o maior valor da história já registrado em Canela.

Durante 2019, a Câmara realizou dois repasses para auxiliar o Poder Executivo e entidades, no valor de 555 mil reais, beneficiando entidades como o Hospital de Caridade de Canela, Brigada Militar, Secretaria de Turismo (Sonho de Natal), CTG Querência, entre outros. Ao final do ano, repassou mais 847 mil reais das sobras orçamentárias.

Este valor agora retorna aos cofres do município para ser investido em melhorias para a comunidade canelense.

Para Marcelo Savi, este valor mostra o comprometimento dos vereadores com o município: “Em tempos tão difíceis no cenário Federal e Estadual, podermos repassar um valor tão importante, que poderá auxiliar as mais diversas áreas, como saúde e educação, nos enche de esperança e nos motiva a continuar fazendo uma Canela cada vez melhor para todos”, ressaltou Savi.