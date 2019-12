Toquinho é uma das atrações do Paralelo Festival, em São Francisco de Paula

Continua depois da publicidade

Evento acontece em janeiro, no Lago São Bernardo

Após o sucesso da primeira edição, o Paralelo Festival volta a São Francisco de Paula em 2020 com oito shows em dois dias às margens do Lago São Bernardo. Em seu segundo ano consecutivo, o evento ocorrerá em 18 e 19 de janeiro reunindo diferentes gêneros e tendências musicais, da MPB ao rock, da milonga ao jazz, com artistas de diversas regiões do Brasil e também do Uruguai, Argentina e Estados Unidos.

Entre as atrações brasileiras estão o cantor e compositor Toquinho apresentando os grandes sucessos dos seus 55 anos de carreira, o pianista Luciano Leães com seu grupo The Big Chiefs e as bandas instrumentais gaúchas Trabalhos Espaciais Manuais e MOIO.

Já a cena internacional estará representada no festival pelo norte-americano Dex Romweber, responsável por inspirar músicos como Jack White; o quarteto uruguaio Milongas Extremas com suas guitarras criolas e vozes; e a banda argentina Fiero com seu rock progressivo.

Além das sete atrações já definidas, uma oitava ainda será selecionada pelas redes sociais. Bandas de todo o país podem se inscrever pela página do Paralelo Festival no Facebook (www.facebook.com/paralelonaserra) até o dia 31 de dezembro. Os três pré-selecionados serão divulgados no dia 3 de janeiro, e o público poderá votar nos seus preferidos. O resultado da votação e da banda que abrirá o evento em 2020 será divulgado no dia 11 de janeiro.

O evento acontece às margens do Lago São Bernardo e tem acesso gratuito.

Programação:

Dia 18, sábado

Banda a ser escolhida pelas redes sociais

Moio

Fiero

Milongas Extremas



Dia 19, domingo

Luciano Leães & The Big Chiefs

Trabalhos Espaciais Manuais

Dex Romweber

Toquinho