Coral de Gramado é um dos destaques do 34º Natal Luz de Gramado

Grupo En’Cantos apresenta cultura e entretenimento

A Escola de Música En’Cantos de Gramado tem desenvolvido um trabalho importante no fomento da cultura e entretenimento desde 2009. Tudo começou pela iniciativa do professor e maestro Glédison Martins na ideia de criar O Coral e Orquestra En’Cantos, na qual começaram suas atividades em março de 2012. Professor de música há muitos anos, Martins pretendia além da prática vocal e instrumental incentivar a socialização, a mobilização e o desenvolvimento humano de cada participante na sociedade. O grupo se desenvolveu e inserindo cada vez mais pessoas ao projeto, podendo chegar a 80 o número de participantes. O repertório do grupo também se diversificou, e foi muito além de entretenimento e prazer próprio, mas, começou a buscar o bem-estar de todos e profissionalismo através das artes. A Escola En’Cantos a partir dessa ideia, atua na área do ensino e projetos musicais que podem incluir artes diversas como dança, teatro e outros, contribuindo para a formação do ser humano como um todo.

O grupo tem em sua bagagem, mais de 300 shows em diversos locais e eventos dos quais pode ser destacado o Natal Luz de Gramado e Sonho de Natal em Canela. Também participa especialmente de Encontros de Corais, Recitais, Homenagens, Hotéis e muitos outros. Tem atuado em eventos na cidade de Gramado como Festa da Colônia, Festival de Gastronomia e Festival de Inverno de Canela. O grupo é um dos corais no espetáculo Illumination do Natal Luz todas as quartas e sábados no Lago Joaquina Rita Bier. O En’Cantos tem atuações na Árvore Cantante, no palco da Rua Coberta e Igreja São Pedro durante esta edição do Natal Luz.

Segundo Glédison, “nosso lema é O Seu Som, A Sua Música, e esse é o nosso objetivo, trabalhar com música vocal e instrumental com atividades criativas na área social, para o desenvolvimento do corpo, mente e despertar talentos para música e áreas diversas com crianças, jovens e adultos. “