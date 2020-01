Homem é preso por tráfico de drogas e tentativa de suborno em Canela

Continua depois da publicidade

O criminoso ofereceu dinheiro para ser liberado



Na noite de sexta-feira (03), por volta das 21h30, a Brigada Militar, através do Pelotão de Operações Especiais (POE), do 1º BPAT, policiava o município de Canela. Durante barreira policial na Rua Reomildo Domingos Weirich, no Bairro Saiqui, abordou o veículo VW /Gol, placas de São Francisco de Paula.



O condutor, de 25 anos, era um indivíduo conhecido das guarnições por seus antecedentes, diversos furtos, tráfico de drogas e homicídio tentado. Durante revista pessoal foi encontrado no bolso esquerdo de sua calça dois cigarros de maconha e 15 pedras de crack. No bolso direito tinha dinheiro, assim como no console do veículo, totalizando R$ 1.544,00, em notas trocadas. Ainda uma faca com lâmina de cerca de 10 cm, com resquícios de uso para corte da substância (crack).

Indagado sobre a origem do dinheiro ele não soube informar. Logo, ofereceu todo o dinheiro aos policiais a fim de que fosse liberado, inclusive tal fato foi gravado em vídeo.



Na carona do veículo ainda estava uma mulher de 19 anos que disse aos Policiais Militares que estava deslocando com o homem para fazer um programa em troca de drogas.



O autor foi preso em flagrante por tráfico de drogas e corrupção ativa, sendo encaminhado ao presídio de Canela.



EM 2019 FORAM 230 PRISÕES EM CANELA RELACIONADAS AS DROGAS



A Brigada Militar realizou em 2019, somente na cidade de Canela, 230 prisões relacionadas as drogas. Foram 80 prisões por tráfico de drogas e 150 por posses de entorpecentes.

Foto: Reprodução/1º BPAT