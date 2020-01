Três procurados da justiça são presos em Gramado

Continua depois da publicidade

Na sexta-feira (03), a Brigada Militar, através do Pelotão de Operações Especiais (POE), do 1º BPAT, policiava a cidade de Gramado, quando prendeu três indivíduos com mandados de prisão expedidos pela comarca local.



Por volta das 14h40, aconteceu a primeira prisão. Abordado na Avenida do Trabalhador, no Bairro Várzea Grande, o homem de 55 anos, com antecedentes por crimes de poluição ambiental foi preso. Por volta das 18h30, foi preso um homem de 53 anos na Rua João Carniel, Bairro Carniel, os antecedentes não foram revelados. A última prisão aconteceu por volta das 19 horas, o homem de 37 anos, com antecedente por porte ilegal de arma de fogo e crime contra a flora, foi preso na Rua Ponsiano Peixoto Pacheco, na Vila do Sol, Bairro Várzea Grande.



Os três homens foram conduzidos ao sistema prisional.