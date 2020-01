Encerramento do Natal Luz acontece com Grande Desfile no Domingo

Estamos na última semana do maior evento natalino do Brasil. A 34ª edição do Natal Luz encerra neste domingo (12) com a apresentação do Grande Desfile de Natal. Foram 81 dias de atrações com um público aproximado de 2,3 milhões de visitantes em todo o período. O evento superou a marca de mais de 200 mil ingressos vendidos. Segundo o Presidente da Gramadotur, Edson Nespolo, Autarquia Pública que organiza o Natal Luz, “foi um ano de muitas mudanças no evento, e o Natal Luz cumpriu mais uma vez o seu papel, movimentou a economia geral de Gramado e cidades vizinhas”, disse ele. Comentando sobre os espetáculos, Nespolo afirmou que “encantaram e emocionaram mais uma vez, criamos novos espetáculos que ficaram consagrados no Natal Luz”, concluiu Edson Nespolo.

O Presidente da GramadoTur confirmou que paralelamente a realização desta edição do Natal Luz, “já iniciamos a preparação da 35ª edição que vai acontecer de 22 de outubro de 2020 a 10 de janeiro de 2021 e com novidades”, finalizou o Presidente da Gramadotur, Edson Nespolo.

A programação oficial nesta última semana do 34º Natal Luz apresenta:

Dia 08 de Janeiro – quarta-feira

17 horas – Trupe de Natal – Vila de Natal.

19 horas – Johanna Martins – Rua Coberta.

20 horas – Show de Acendimento – Palácio dos Festivais.

21 horas – Illumination – Lago Joaquina Rita Bier.

Dia 09 de Janeiro – quinta-feira

17 horas – Trupe de Natal – Vila de Natal.

17h30 – Coral Municipal de Tramandaí – Árvore Cantante.

19 horas – Espetáculo A Mágica Noite do Pijama – Rua Coberta.

20 horas – Show de Acendimento – Palácio dos Festivais.

21 horas – Desfile A Magia do Noel – Expogramado.

Dia 10 de Janeiro – sexta-feira

16 horas – Parada de Natal – Av. Borges de Medeiros.

17 horas – Trupe de Natal – Vila de Natal.

17h30 – Coral Municipal de Tramandaí – Árvore Cantante.

19 horas – Bell Rock – Rua Coberta.

20 horas – Show de Acendimento – Palácio dos Festivais.

21 horas – A Lenda do Bosque de Natal – Expogramado.

Dia 11 de Janeiro – sábado

16 horas – Parada de Natal – Av. Borges de Medeiros.

17 horas – Trupe de Natal – Vila de Natal.

17h30 – Bocalis – Árvore Cantante.

19 horas – Natal em Cordas – Rua Coberta.

20 horas – Show de Acendimento – Palácio dos Festivais.

21 horas – Illumination – Lago Joaquina Rita Bier.

Dia 12 de Janeiro – domingo

16 horas – Parada de Natal – Av. Borges de Medeiros.

17 horas – Trupe de Natal – Vila de Natal.

19 horas – Orquestra de Violões – Rua Coberta.

20 horas – Show de Acendimento – Palácio dos Festivais.

21 horas – Desfile A Magia do Noel – Expogramado.

