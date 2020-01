Carnês do IPTU de Canela são distribuídos aos munícipes

Continua depois da publicidade

Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Canela já estão sendo distribuídos pelos Correios. O reajuste para 2020 será de 2,54%, conforme o Decreto nº 8.578/19 – menor do que a inflação do período.

A parcela para pagamento único vence no dia 31 deste mês. Quem quitá-la nessa condição garante 7% de desconto, e outros 3% já inclusos para os contribuintes sem débitos com a Tesouraria Municipal. Assim, na quitação à vista o desconto pode chegar a 10%.

Para quem optar pelo parcelamento, o pagamento será em 11 vezes, de fevereiro a dezembro, com o vencimento no dia 15 de cada mês. O IPTU pode ser quitado na Prefeitura ou nas agências da Caixa, do Banrisul, do Itaú e do Bradesco.

Segundo Álvaro Grulke, secretário municipal de Fazenda e Desenvolvimento Econômico de Canela, a previsão de arrecadação com o imposto deste ano gira em torno de R$ 34 milhões.

“Esse tributo é muito importante para realizarmos obras para a população, com retorno praticamente imediato. A comunidade vê o dinheiro investido no asfaltamento, nas escolas, na saúde, entre outras melhorias”, exemplifica o prefeito Constantino Orsolin.

Os munícipes que não receberem seus carnês podem imprimí-los pelo site do Município (canela.rs.gov.br) ou solicitá-los pelo e-mail [email protected]. Também é possível buscar as vias no paço municipal, onde o contribuinte pode esclarecer dúvidas e, se preciso, solicitar revisão tributária.