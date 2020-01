Peixes aparecem mortos na barragem da Vila Suzana

Continua depois da publicidade

A combinação de calor e poluição causou a morte de peixes na barragem da Vila Suzana, constata por um leitor da Folha, na manhã desta quarta (8).

Nossa reportagem entrou em contato com o secretário Municipal de Meio Ambiente, o biólogo Jackson Müller, que rapidamente deslocou uma equipe até o local. Segundo ele, a alta carga de poluição do Arroio Santa Terezinha, que forma a barragem, aliada ao calor, acarretou no aumento das macrófitas (marrequinhas) e também na diminuição do oxigênio na água.

Com isso, os peixes, principalmente uma grande quantidade de carpas, acabaram morrendo, na barragem.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente está buscando uma parceria com a empresa Rio Jordão para a retirada, com urgência, das marrequinhas do espelho d’água e outra com a Corsan, para a instalação de um areador no lago, próximo à estação de bombeamento da Corsan, para aumentar o nível de oxigênio na barragem, evitando assim que os peixes continuem morrendo.

Fotos: Reprodução