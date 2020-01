Whatsapp recebe emoji de chimarrão em nova atualização

Continua depois da publicidade

A gauchada já espera ansiosamente o emoji da bergamota, para então começar a chamar o aplicativo de WhaTCHÊzap

A última atualização do Whatsapp chegou com uma novidade para gaúchos, uruguaios, argentinos e outros povos da América Latina: depois de quase um ano de promessas, a empresa finalmente disponibilizou o emoji de chimarrão. Este é um dos 230 novos emojis anunciados em fevereiro para serem lançados em 2020 pela companhia.

O pacote com novos emojis foi feito pela Unicode, empresa responsável pelos símbolos utilizados em redes sociais como WhatsApp e Facebook. A inclusão do emoji de mate ocorreu após campanha de jornalistas argentinos do veículo La Nación. O formato como o chimarrão aparece em cada site ou sistema operacional foi demonstrado na conta de Twitter @Emojipedia.

Além do símbolo do mate, a nova atualização, que se chama Unicode 12.0, também contará com mais representatividade para pessoas com deficiência física, como um ícone de cadeirante.

Em maio, a Unicode aprovou em uma fase inicial a ideia de uma equipe argentina de incluir a imagem de um mate no teclado de figuras.

Após a Unicode confirmar a nova geração de emojis, as empresas de tecnologia começam a desenvolver artes próprias para representar cada uma das novas ilustrações. O processo de inclusão pode ter tempo de duração distinto entre os aplicativos.