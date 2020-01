Centenas de jovens vêm a Canela para a 14ª Copa Tricolor

Continua depois da publicidade



Canela receberá 984 jovens futebolistas para a 14ª Copa Tricolor, cuja abertura acontecerá neste domingo (12), às 20h30, no ginásio do Sesi.

A competição é gratuita e aberta à comunidade. Organizada pela Liga Sulicampe em parceria com a Escola de Futebol do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, acontecerá até o dia 17 nos campos do Sesi, da Celulose e do E. C. Serrano.

Além do Rio Grande do Sul, as agremiações vêm de Rondônia, Rio Grande do Norte, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Serão 44 equipes masculinas (sub-13 a sub-16) e oito femininas (sub-15 e sub-17). Os atletas e seus coordenadores ficarão hospedados em escolas municipais, onde poderão dispor de banho e alimentação.

Para a secretária-adjunta de Educação, Esporte e Lazer de Canela, Ana Paula Bazzan, o apoio institucional para a competição de nível nacional incentiva também não só a prática esportiva como também o turismo, pois muitos jovens estarão acompanhados por familiares que movimentarão a economia local.

Conforme Orneide Tondin, da Liga Sulicampe, as 12 primeiras edições do evento foram realizadas no CT Cristal, em Porto Alegre, e a 13ª ocorreu na vizinha Três Coroas.

Foto: Divulgação