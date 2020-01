Estudantes seniores encontram várias opções na UCS Hortênsias

Continua depois da publicidade

Trazer a experiência adquirida ao longo da vida para a universidade, compartilhá-la com outras pessoas e trabalhar novas habilidades, convivendo com outros públicos além do seu. Essa á a proposta que estudantes seniores encontram na UCS Hortênsias.

Uma das opções é entrar no UCS Sênior, com inscrições abertas. Para este semestre, as opções são: Dança como Exercício Mental e Corporal; Laboratório de Escrita Criativa; Oficina de Canto Coral; Inglês e Fotografia Digital; Bordando com Literatura e Tecnologias Digitais; Jardim e Horta Orgânica; e Memória Afiada. Todas são para estudantes a partir dos 50 anos.

Para quem busca reinventar-se para o mercado de trabalho, há os cursos de graduação. Em Canela, estão em pleno funcionamento os bacharelados em Administração, Ciências Contábeis, Nutrição e Direito. Há os de tecnologia, com menor duração: Eventos, Gastronomia, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Hotelaria, Gestão Financeira e Marketing.

Aos estudantes com 55 anos de idade ou mais, a UCS disponibiliza o Desconto-Sênior para um dos cursos de graduação na modalidade presencial (exceto o de Medicina, ofertado em Caxias do Sul). O programa garante 25% de abatimento no preço das disciplinas contratadas.

Mais informações podem ser conferidas no site ucs.br, ou diretamente no campus, que funciona de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 22h30. Ainda, pelo telefone (54) 3282.5200, pela página da UCS Hortênsias no Facebook e pelo WhatsApp (54) 9 9941 8476.