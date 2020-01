Família perde todos os bens após incêndio no bairro São Luiz

Continua depois da publicidade

Um incêndio no final da tarde de hoje, por volta das 18h20min, deixou completamente destruída uma casa de madeira, na Rua Benito Bertolucci. As causas do fogo são desconhecidas. Um menino de 16 anos estava na residência quando as chamas começaram na parte de baixo da casa.

Os bombeiros atenderam a ocorrência, extinguindo o fogo, porém, nada foi salvo.

A proprietária, Fátima Port dos Santos, morava na casa com três filhos, de 12, 16 e 19 anos, além de seu marido. Um dos rapazes faz uso de medicamento controlado, tudo foi perdido com o fogo.

O contato para quem quiser auxiliar a família é o telefone de Fátima, o (54) 99919-4815.

Imagens: Francisco Rocha