Secretaria da Saúde de Canela recebe emenda para aquisição de ambulância

Canela recebeu recurso de R$ 230 mil do Fundo de Saúde Nacional, por meio de uma emenda do deputado federal Giovani Feltes. O anúncio foi feito na tarde de quarta-feira (8), durante encontro no Hospital de Caridade com o assessor do parlamentar, Luís Carlos Heidrich.

Esse valor, que será utilizado para aquisição de uma unidade móvel, entrou nos cofres públicos ainda no dia 30 de dezembro do ano passado. “É o resultado do trabalho que sempre fazemos junto à bancada gaúcha em Brasília. Canela agradece ao deputado por essa emenda, pois ela vem para fortalecer o trabalho realizado na nossa Saúde”, reconhece o prefeito Constantino.

A emenda destinada por Feltes foi um pedido feito pelo secretário de Saúde Vilmar Santos, em sua ida à capital federal em 2019. “Dentro de mais alguns dias, vamos dar início ao processo licitatório para comprar a ambulância”, diz Vilmar Santos.

Foto: Larissa Pires