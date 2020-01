Senac Gramado oferece cursos de Gastronomia com início em 2020

Continua depois da publicidade

Os reality shows de culinária colaboraram com o crescimento do setor gastronômico, seja como hobby ou profissão. Segundo a Associação de Bares e Restaurantes (Abrasel), a valorização da área fez com que o mercado de gastronomia crescesse cerca de 10% nos últimos anos. Por isso, o Senac Gramado está com inscrições abertas para cursos de Gastronomia com início em 2020. Confira as opções disponíveis:

Cozinheiro (500h) – o curso oferece uma formação completa focada no desenvolvimento de competências que incluem a organização e o controle do ambiente, dos insumos e dos processos de trabalho, desde o pré-preparo até a apresentação das produções da culinária. Prepara para a elaboração e preparação de cardápios, também auxiliando o padrão e a qualidade dos estabelecimentos. As aulas iniciam no dia 27 de janeiro de 2020 e acontecem de segunda a quinta-feira, das 14h às 17h.

Culinária – Massas Básicas Secas e Molhos (20h) – esse curso tem o objetivo de desenvolver os participantes para produzirem massas secas e molhos para massas, proporcionando conhecimentos sobre as técnicas de preparação desses pratos, cuidados na manipulação de alimentos e acondicionamento dos ingredientes e pratos prontos. As aulas iniciam no dia 8 de fevereiro de 2020 e serão realizadas aos sábados, das 9h às 13h.

Preparo de Bolos e Tortas (20h) – esse curso visa desenvolver e proporcionar aos participantes o conhecimento e a aplicação das técnicas de elaboração, preparo, montagem e decoração de bolos e tortas, além de oferecer oportunidade de fonte de renda. As aulas iniciam no dia 10 de fevereiro de 2020 e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30.

Confeiteiro (300h) – o curso aborda as técnicas clássicas e contemporâneas da confeitaria mundial. Durante a formação, o aluno é constantemente estimulado a ingressar no mercado de trabalho por meio de estágios e contato direto com profissionais da área. As aulas iniciam no dia 9 de março e 2020 e acontecem de segunda a quinta-feira, das 9h às 12h.

Café da Manhã para Hotéis e Pousadas (24h) – o curso visa proporcionar aos participantes o conhecimentos e habilidades necessárias para o desempenho das atividades de preparo de café da manhã para hóspedes. As aulas iniciam no dia 16 de março de 2020 e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30 e aos sábados das 9h às 13h.

Sommelier (160h) – o participante será capaz de orientar a melhor opção de bebida, considerando a escolha do cardápio e o perfil do cliente, além de organizar a estrutura física do restaurante e do bar. Para isso, serão desenvolvidos conhecimentos como normas de etiqueta à mesa, aplicação de técnicas de atendimento adequadas a cada situação, aspectos relacionados com a vitivinicultura, enologia, entre outros. As aulas iniciam no dia 13 de abril de 2020 e serão realizadas de segunda a quarta-feira, das 9h às 12h.

Maitrê (40h) – o curso prepara o aluno para planejar e organizar o espaço físico do restaurante para cada tipo de atividade, observando todos os detalhes para que os clientes sejam atendidos no tempo certo e de forma adequada, com ética e postura profissional. Também prepara o profissional para orientar e acompanhar a equipe de trabalho no desempenho de sua atividade, garantindo a qualidade na prestação de serviço. As aulas iniciam no dia 18 de maio de 2020 e serão realizadas nas segundas, terças e quintas-feiras, das 14h às 17h.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.senacrs.com.br/gramado ou presencialmente na escola, localizada na rua São Pedro, 663 – Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 3286-4445.

Foto: João Alves