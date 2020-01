Prefeito assina Termo de Início de Obra para pavimentação de mais cinco ruas

Continua depois da publicidade

Projeto engloba o asfaltamento de 22 vias de Canela



O prefeito Constantino Orsolin conduziu na noite de segunda-feira (13), na Escola Municipal Dante Bertoluci, no bairro São Luiz, mais uma reunião do Programa Canela Participa. O encontro contou com a presença do vice-prefeito Gilberto Cezar, secretários municipais, vereadores e grande participação da comunidade local.

Na pauta central da reunião estava a assinatura do Termo de Início de Obra de Pavimentação Asfáltica das ruas João Francisco de Oliveira (Canelinha), Santina Ferreira de Oliveira (São Luiz), Theobaldo Weber (Canelinha), Ogobar Camargo dos Santos (Canelinha) e Loureiro da Silva (Bom Jesus).

Ao todo o projeto contempla a pavimentação de 22 ruas de Canela, com um investimento de R$ 4,8 milhões, por meio do programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal. “Os moradores destas cinco ruas desejavam e sonhavam com este asfalto. Aos poucos estamos acabando com o pó e o barro em nossa cidade, oferecendo mais qualidade de vida para nossa população”, comentou o prefeito Constantino Orsolin.





No final da reunião os moradores agradeceram a atenção do Poder Executivo e falaram sobre a expectativa com a obra. “Será maravilhoso, vai mudar o nosso dia a dia”, disse Têre Rodrigues, moradora da Rua Theobaldo Weber. “Quando chove fica esburacado, estraga o carro e o barro entra na casa. O asfalto é um investimento na saúde pública e na vida das pessoas”, afirmou Márcia Wasen Bortot, moradora da Rua Santina Ferreira de Oliveira.



Vias que serão contempladas:

São Luiz: Ruas Benito Bertoluci, Pedro Nicanor de Oliveira, Francisco A. Montenegro, Luís Fachin, Luís Moraes, Ernildo Waldolino Jacks, Santina Ferreira de Oliveira;

Canelinha: Ruas Theobaldo Weber, Nossa Senhora do Carmo, Rua Eva Fagundes, João Francisco de Oliveira e Ogobar Camargo dos Santos;

São Rafael: Rua Pedro da Silva Nunes;

Bom Jesus: Rua Loureiro da Silva;

Ulisses de Abreu: Rua Arlindo Lawrenz;

Palace Hotel: Rua Berlim;

Vila Boeira: Ruas dos Direitos Humanos, Antônio Zini, Pedro Bisol;

Vila do Cedro: Rua dos Gravatás;

Loteamento Central: Constantino F. Raymundo;

SESI: Rua Godofredo Raymundo.



Fotos: Eduardo Idalino