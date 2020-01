Verão no Jardim da Serra Gaúcha vai agitar Nova Petrópolis

Continua depois da publicidade

Evento oferece diversão e aventura de 24 de janeiro a 22 de março

Nova Petrópolis se prepara para receber milhares de aventureiros e visitantes durante a estação mais quente do ano. O Verão no Jardim da Serra Gaúcha ocorre de 24 de janeiro a 22 de março de 2020 com mais de 35 atividades de lazer, esporte, aventura e recreação. Shows musicais e atividades culturais também estão previstas na programação do evento que promete agitar Nova Petrópolis.

“Durante o Verão no Jardim da Serra Gaúcha oportunizamos à comunidade e aos visitantes, praticantes de esportes, conhecerem nossas belezas naturais, divulgando Nova Petrópolis como uma excelente opção de lazer para as pessoas que buscam uma alternativa de lazer no verão. Serão três meses de intensa programação, com as mais variadas atividades. Vale a pena conferir e participar”, convida o prefeito de Nova Petrópolis, Regis Luiz Hahn.

No mês de janeiro, a programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha contará com Encontro de Motos, apresentações musicais no Parque Aldeia do Imigrante, caminhada pelo interior de Nova Petrópolis, piquenique no Ninho das Águias e atividade do Dia Nacional das HQs. O evento inicia dia 24 de janeiro, sexta-feira, às 18h, com a abertura oficial na Rua Coberta.

Em fevereiro, todos os fins de semana contam com atividades diversas. Caminhadas pelo interior do Município, competição de esportes de areia e de tênis, maratona de Mountain Bike, rústica, congresso cultural, corrida no entorno do Ninho das Águias, yoga, encontro de taekwondistas, cinema ao ar livre, apresentações musicais, festival de cervejas, carnaval infantil e Encontro de Fuscas são algumas das atrações do evento.

A 47ª edição da Festa do Figo também é atração garantida em fevereiro. A comunidade de Linha Brasil promove o maior evento do interior de Nova Petrópolis nos dias 1º e 2, sábado e domingo, com uma programação especial que enaltece a fruta e o produtor, além de oferecer diversas atrações para o público. A Festa do Figo terá entrada franca. O estacionamento é gratuito.

A Feira Medieval é destaque na programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha 2020. Com o sucesso da edição anterior, o evento promete encantar os visitantes para viajar nos costumes e tradições da época. Música, gastronomia, dança, oficinas e exposição de peças e produtos serão atrações do evento que ocorre dias 8 e 9 de fevereiro, sábado e domingo, na Rua Coberta e Praça das Flores, com entrada gratuita. Prestigie!

Em março, a programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha contará com pedal pelo interior da cidade, caminhadas, Encontro de Jeeps, gaiolas e quadriciclos, ações do Dia Municipal de Incentivo à Leitura, apresentações musicais em atrativos turísticos, Festival de Bandas Típicas no Parque Aldeia do Imigrante e Exposição Regional de Orquídeas.

O Verão no Jardim da Serra Gaúcha ocorre de 24 de janeiro a 22 de março de 2020. O evento é uma realização da Prefeitura de Nova Petrópolis, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, e conta com o patrocínio de Sicredi Pioneira RS e apoio da Rota Romântica.