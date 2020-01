100 mil pessoas assistiram o Illumination no 34º Natal Luz de Gramado

Continua depois da publicidade

Foi o show mais visto com 47% do público pagante

Encerrada a 34ª edição do Natal Luz de Gramado, o espetáculo Illumination foi a atração que atingiu o maior público nos shows pagos do evento. Novidade nesta edição, o Show do Lago dirigido por Sérgio Korsakoff, atingiu 47% do público pagante. Foram cerca de 100 mil pessoas que assistiram durante os 81 dias do Natal Luz os 28 espetáculos Illumination que foram apresentados por um elenco de 110 pessoas e uma produção com 50 profissionais. A Direção de Produção foi de Nini Volk.

O espetáculo contou com grandes tenores, sopranos e arranjos musicais emocionantes com efeitos especiais de última geração. Os arranjos musicais comandados pelo Maestro Walther Neto fizeram o público cantar grandes clássicos natalinos. Muita emoção também com a narrativa na voz de Cid Moreira, contando a criação do Mundo, o Nascimento de Jesus, e o verdadeiro sentido do Natal.

O Illumination volta na edição do Natal Luz deste ano que inicia dia 22 de outubro e segue até o dia 10 de janeiro de 2021 em Gramado-RS. O primeiro Illumination do 35º Natal Luz no Lago Joaquina Rita Bier já tem data marcada: dia 24 de outubro às 21 horas.

Fotos – Cleiton Thiele