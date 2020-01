Homem é preso por tráfico de drogas em Gramado

Continua depois da publicidade



O veículo do suspeito foi interceptado pelos policiais militares no km 32 da RS 115.



No início da noite deste sábado (18), por volta das 19h30min, a Brigada Militar, através do POE do 1° BPAT, realizou a prisão de um homem de 53 anos por tráfico de drogas. O suspeito foi abordado chegando em Gramado, a bordo de um Fiat/Palio emplacado em Canela. Com ele os policiais apreenderam um tijolo de maconha, cocaína e uma quantia em dinheiro fracionado em notas diversas, além de uma balança de precisão.

Os policiais militares já tinham informações que o indivíduo buscava drogas todos os finais de semana na região do Vale do Sinos para revender em sua residência em Canela. No final da tarde de sábado avistaram o veículo do suspeito na RS 115 em direção à Gramado e realizaram a abordagem, próximo a Santinha. No interior do carro os policiais encontraram um tijolo de maconha de 521 gramas.

Ele recebeu então voz de prisão pela prática de tráfico de drogas. Como o detido não tinha contato dos familiares para comunicar sua prisão, os policiais militares o conduziram até sua residência para que ele pudesse avisar sua esposa. No local, a mulher do suspeito informou aos policias que ele possuía mais alguma quantidade de drogas em seu quarto. Ela realizou a entrega de 44 gramas de cocaína e uma balança de precisão aos policiais.

Diante dos fatos, o suspeito foi apresentado naDelegacia de Polícia em Gramado juntamente com todo o material apreendido para registro da ocorrência. O delegado plantonista decretou a prisão em flagrante do indivíduo, o qual ficará à disposição da justiça.

Fotos: Reprodução/1º BPAT