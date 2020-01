Paralelo Festival movimentou o fim de semana em São Chico com shows às margens do Lago São Bernardo

Continua depois da publicidade

A cidade de São Francisco de Paula foi palco de mais um fim de semana musical intenso com a segunda edição do Paralelo Festival. No último sábado e domingo (18 e 19 de janeiro), oito atrações do Brasil, Uruguai, Argentina e Estados Unidos movimentaram as margens do Lago São Bernardo com shows que misturaram diferentes gêneros como jazz, música popular brasileira, rock e milonga. Durante os dois dias, cerca de oito mil pessoas conferiram o evento.

O festival começou no sábado com duas atrações gaúchas: o grupo 50 Tons Pretas, que foi responsável pelo show de abertura, e a apresentação instrumental dos músicos da Moio. Em seguida, foi a vez dos vizinhos latino-americanos subirem ao palco: primeiro, veio o rock experimental dos argentinos da Fiero e, depois, para encerrar a primeira noite, as guitarras crioulas e as vozes do quarteto uruguaio Milongas Extremas.

Já no domingo, quem deu início à maratona musical foi o tecladista Luciano Leães. Acompanhado pela banda The Big Chiefs, o músico porto-alegrense chegou a descer do palco e circular pela plateia mostrando grandes sucessos da sua carreira e composições inéditas que serão lançadas em breve no seu próximo disco. Quem também animou a galera foi a Trabalhos Espaciais Manuais. A pequena orquestra gaúcha colocou o público para dançar em um verdadeiro baile-show durante o pôr do sol. Depois, o guitarrista e vocalista norte-americano Dex Romweber fez sua estreia em solo brasileiro mostrando a mistura de rock que influenciou bandas como The White Stripes. O encerramento do festival ficou por conta de Toquinho, que fez o público cantar junto alguns dos maiores clássicos da MPB, como Tarde em Itapuã.

O evento ainda foi apresentado pelo ator Werner Schünemann, que introduziu os artistas que passaram pelo palco. Além dos shows, o festival trouxe diferentes espaços para aproveitar e descansar, como um mini playground para as crianças, foodtrucks com diferentes opções de lanches e lounges dos patrocinadores para que pessoas de todas as idades e estilos pudessem aproveitar ao máximo. O festival ainda terminou sem acúmulo de lixo e com limpeza total, já que neste ano a organização levou para São Francisco de Paula copos ecológicos personalizados e retornáveis.

Com o sucesso desta edição, a próxima já está confirmada para os dias 23 e 24 de janeiro de 2021. “A segunda edição foi marcada pelo encontro de bandas de diferentes países, com uma troca muito bacana entre músicos e o público e também entre eles nos camarins, onde começam a surgir novas ideias e novas parcerias que estão sendo criadas a partir das experiências aqui no Paralelo Festival. Deu tão certo que queremos repetir essa linha curatorial nas próximas edições, firmando principalmente o vínculo e a aproximação com artistas do Mercosul e valorizando também artistas do nosso país e do nosso estado”, conta Paulo Heineck, curador e produtor-executivo do festival ao lado de Carlos Branco.