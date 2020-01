Governo do Estado descarta pedágio entre Canela e Gramado

Continua depois da publicidade

Após polêmica com a divulgação de trechos de rodovias que compõem estudo para concessão à iniciativa privada, em especial na Região das Hortênsias, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul emitiu nota oficial, a qual transcrevemos abaixo:

Nota de esclarecimento sobre pedágios em novas concessões

“O Governo do Estado do Rio Grande do Sul informa que o novo lote de concessões de rodovias estaduais prioriza trechos de estradas que já são pedagiadas, principalmente as administradas pela EGR. Sobre locais e novas praças de pedágio, o governo salienta que não há nenhum estudo neste momento que indique novos pontos ou a necessidade de mais pedágios.

Em relação ao trecho da ERS-235, compreendido entre Gramado e Canela, o governo ressalta que não está cogitando a implantação de pedágios. O objetivo será atender os interesses das comunidades e identificar a melhor solução para manutenção da rodovia, que hoje possui características urbanas.”