Estratégia Saúde da Família registrou mais de 29 mil atendimentos em 2019

Agentes de saúde em acompanhamento de pacientes no bairro São José, localidade atendida pela equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Santa Marta

A Secretaria Municipal de Saúde de Canela divulgou que foram 89.015 os atendimentos médicos em 2019, distribuídos entre as seis unidades básicas de saúde, o Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS), o Serviço de Atendimento Especializado (SAE) e a APAE, além dos realizados pelo programa Médico no Interior, concentrado nas comunidades de Morro Calçado, Linha Chapadão e Linha São Paulo.

Os mais de 89 mil atendimentos referem-se às especialidades oferecidas pela rede pública de saúde à população. Os números são liderados com folga pelos serviços relacionados ao programa Estratégia Saúde da Família (ESF), do Ministério da Saúde, posto em ação pelo Município. Foram 29.725 atendimentos no ano passado, de acordo com levantamento do setor de Vigilância Epidemiológica da pasta municipal.

Em Canela, seis equipes prestam os atendimentos – duas nos bairros Canelinha e Santa Marta, e uma nos bairros São Luiz e Leodoro de Azevedo. Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes de saúde integram os grupos de trabalho cuja ação é focada junto aos pacientes em visitas domiciliares.

O grupo vinculado à UBS do bairro Canelinha, por exemplo, percorre também os bairros Distrito Industrial, São Rafael e São Lucas. Segundo a agente de saúde Débora Santos, os pacientes recebem dicas de como se cuidar melhor, há verificação de pressão arterial e toda a assistência necessária. Além disso, os agentes encaminham a situação dos pacientes aos médicos.

Fotos: Márcio Cavalli