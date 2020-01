Prefeitura e Sebrae traçam ações para a capacitação de empresários

Continua depois da publicidade

O secretário de Governança, Planejamento e Gestão, Luciano Melo, participou recentemente de uma reunião com o analista do Sebrae/RS, Paulo Sérgio Wichmann, com o objetivo de traçar algumas ações a serem realizadas em Canela.

Durante o encontro Luciano e Paulo debateram sobre a necessidade de oferecer capacitações aos empresários, executar ações para incentivar o ingresso de jovens no mercado de trabalho e a busca de parcerias para implantação do CIDICA – Centro Integrado de Inovação e Desenvolvimento de Canela.

Na ocasião, Sérgio Wichmann também apresentou o plano de ação do Sebrae/RS na região e elogiou a visão moderna de gestão da atual Administração Municipal. “Canela tem um grande potencial de crescimento na área de empreendedorismo”, comentou Sérgio.



CANELA CIDADE EMPREENDEDORA

Já o secretário Luciano Melo destacou o programa Canela Cidade Empreendedora que busca criar uma matriz econômica para o município através da tecnologia e inovação, fomentando a economia local. “Trata-se de um programa de desenvolvimento econômico que tem a finalidade de atrair empreendimentos, incentivar a criação de novos postos de trabalho, além de promover a integração do setor privado em relação ao público”, explicou Luciano Melo.



Foto: Divulgação