Preso suspeito de abusar dos filhos menores, em Gramado

Continua depois da publicidade

Na manhã desta quarta (22), a Polícia Civil de Gramado, prendeu um homem de 53, suspeito de abusar sexualmente dos próprios filhos. A prisão preventiva foi decretada pela Justiça com base na investigação policial realizada pelo Órgão, a partir da qual foram obtidas provas seguras de que o investigado teria abusado sexualmente dos meninos de 06 e 07 anos.

O delegado de Gramado, Gustavo Celiberto Barcellos, ressaltou o competente trabalho desenvolvido no âmbito da RAC (Rede de Apoio à Cidadania de Gramado), uma vez que o Inquérito Policial foi instruído com relatório fundamentado do CREAS, bem como da escola em que as vítimas estudam, retratando com detalhes a grave situação de risco a que estavam sujeitas.

Além disso, diante da situação de risco, as crianças foram acolhidas, com intervenção do Conselho Tutelar, a fim de afastá-las do ambiente de abusos a que estavam expostas. Portanto, a ação integrada da Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, CREAS, Conselho Tutelar e Secretaria Municipal de Educação foi fundamental no presente caso.

Segundo o delegado Gustavo, os meninos moravam com a mãe, separada do suspeito, porém, no mesmo terreno, e cuidava dos filhos à noite, enquanto a mãe trabalhava.

Após interrogatório, o homem será recolhido ao sistema prisional.