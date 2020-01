Especialistas alertam para aumento nos golpes via WhatsApp. Veja como se proteger

Continua depois da publicidade

Já pode ter acontecido com você: nas últimas semanas, muita gente recebeu mensagens inesperadas, pelo WhatsApp, de um amigo pedindo dinheiro rapidamente. Não é socorro, é um golpe que tem se tornado cada vez mais frequente: a invasão de uma conta no WhatsApp. Segundo especialistas, normalmente os truques dos criminosos começam com um prêmio, cortesia ou até convite para uma festa, em troca de um código enviado diretamente ao celular para SMS. Não se trata de um número mágico, mas sim de um código de verificação que permite aos golpistas acessarem a conta do WhatsApp do “amigo” em questão.

Entre as recomendações, o sigilo sobre os códigos é o conselho a ser lembrado. “Jamais informe esse código de SMS para ninguém. Também é muito importante que as pessoas ativem a dupla autenticação. Esse número é importante porque quando você o configura o golpista não consegue ativar a sua conta do WhatsApp a partir de outro aparelho”, orienta Assolini.

Como agem os criminosos?

Após o bandido obter dados pessoais de um usuário, ele liga na companhia telefônica se passando pelo cliente e habilita um novo chip de celular com o mesmo número, apesar de não ter roubado o aparelho.

O criminoso se passa por parente ou amigo da vítima, para facilitar a transferência de dinheiro para contas de laranjas.

Depois de ter conseguido o número da conta corrente ou do cartão de crédito, utilizando outro método fraudulento, o golpista consegue evitar que o correntista receba alertas de compras ou códigos de segurança (ex. Token SMS), enviados pelo banco.

Um indício deste golpe é quando o celular para de funcionar repentinamente.

Como evitar o golpe?

Proteja seus dados pessoais, sem revelar senhas e número de documentos para desconhecidos.

Quando perceber qualquer movimentação estranha em sua conta corrente, poupança, ou celular para de funcionar repentinamente, avise seu gerente ou contate a operadora do seu celular.

Desconfie de ligações ou mensagens inesperadas.

Comunique às empresas responsáveis assim que desconfiar de qualquer ação em seu nome.

Registre boletim de ocorrência na delegacia mais próxima

Verificação em duas etapas

Uma forma eficiente de evitar esse tipo de ataque é utilizando a verificação em duas etapas, funcionalidade opcional disponível no aplicativo e que oferece mais segurança à conta.

Ao ativar o recurso, qualquer tentativa de verificação do seu número utilizado no WhatsApp terá de acompanhar um código de seis dígitos criado por você. Abaixo, veja como ativar a verificação de duas etapas em quatro passos: