Quatro procurados pela justiça são presos em menos de 24H

Arma e drogas também foram apreendidos nas ações.

São Francisco de Paula

No final da tarde de quinta-feira (23), uma guarnição do Pelotão de Operações Especiais do 1° BPAT realizava atividades de polícia ostensiva na cidade de São Francisco de Paula, quando abordou um homem de 24 anos na Rua da Laje, bairro Cipó. Após consultar o indivíduo no sistema, os policiais verificaram que contra ele havia um mandado de prisão em aberto. O homem que possui antecedentes por tráfico e porte ilegal de arma foi preso e conduzido ao presídio.

Logo após concluir os trâmites da prisão do primeiro procurado, os mesmo policiais abordaram uma mulher na Rua Benjamin Constant, área central da cidade. Contra a mulher de 44 anos também havia um mandado de prisão. Ela possui uma acusação por furto em residência. Ela recebeu voz de prisão e também foi conduzida ao sistema prisional.

Canela

Já na manha de sexta-feira (24), por volta das 07h30min, após receber informações sobre um indivíduo procurado pela justiça, policiais militares de Canela se deslocaram até a residência do acusado na Rua dos Piratas, bairro Santa Marta. No local os policiais conseguiram localizar e prender o homem de 26 anos, o qual possui uma extensa ficha criminal por ocorrências de tráfico, receptação, estelionato e furto em veículo.

Na residência do detido, os policiais ainda apreenderam um revólver calibre 38, 10 munições do mesmo calibre e 02 comprimidos de uma droga sintética conhecida como ecstasy. Ele foi preso e conduzido ao sistema prisional.

Nova Petrópolis

Ainda na manhã de sexta-feira, 24/01/2020, por volta das 06h30min, policiais militares de Nova Petrópolis deram cumprimento a um mandado de prisão contra um homem de 27, com antecedentes por posse de entorpecentes, ameaça e por distribuir notas falsas (esse último quando era menor de idade). Ele caminhava pela área central da cidade, na Av. XV de novembro quando foi abordado. Após ser detido ele foi apresentado na Delegacia de polícia, e após, seria conduzido ao sistema prisional.