Nova Petrópolis sedia Campeonato Gaúcho de Maratona Mountain Bike e Circuito Verão SESC de Esportes

Atletas ainda podem se inscrever para as atividades que integram a programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha

Nova Petrópolis sediará importantes competições esportivas no próximo fim de semana, dias 1º e 2 de fevereiro. O Circuito Verão SESC de Esportes e a 1ª etapa do Campeonato Gaúcho de Maratona Mountain Bike prometem mobilizar centenas de atletas. As atividades, que integram a programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha, ainda estão com as inscrições abertas.

O Circuito Verão SESC de Esportes será realizado na cancha da Sociedade Cultural e Esportiva Tiro ao Alvo, a partir das 8h30min. No sábado ocorre a modalidade Futevôlei; no domingo serão realizados os jogos de Vôlei, sendo o naipe feminino pela manhã e o masculino à tarde. As inscrições custam R$ 60, por equipe, e podem ser realizadas no Departamento Municipal de Desporto e no SESC Caxias. Mais informações pelos fones (54) 3281-8406 e (54) 3209-8250.

No domingo (02), Nova Petrópolis recebe a 1ª etapa do Campeonato Gaúcho de Maratona Mountain Bike, com largada prevista para as 9h, na Rua Coberta do Município. A organização da atividade está a cargo da Federação Gaúcha de Ciclismo, Radical Eventos Esportivos e Departamento Municipal de Desporto. Inscrições e mais informações pelos fones (51) 9.9967-2742 e (54) 3281-8406.

A programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha ocorre até 22 de março em Nova Petrópolis. O evento é uma realização da Prefeitura de Nova Petrópolis, conta com patrocínio da Sicredi e apoio da Associação Rota Romântica.