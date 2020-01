Estação Campos de Canella completa um ano e oferece programação gratuita

Continua depois da publicidade

Complexo turístico e cultural de Canela prepara programação especial para comemorar primeiro aniversário

Mais de 200 empregos gerados, a construção da Rua Coberta de Canela, a revitalização de um dos principais pontos da cidade, 16 novas opções de gastronomia e compras. Esse é o saldo da Estação Campos de Canella desde a sua inauguração até aqui, um ano depois. Com o fôlego e ousadia da juventude, o complexo turístico e comercial, projeto da incorporadora Novalternativa, comemora o primeiro aniversário para seguir construindo seu legado.

Até o próximo semestre, pelo menos mais cinco operações deverão ampliar o mix do empreendimento que ainda irá encerrar em definitivo suas obras com a colocação da cúpula de vidro na nova ala inaugurada em dezembro. “Essa estrutura, é uma das mais modernas e imponentes que teremos no Rio Grande do Sul, uma obra de engenharia a altura do projeto Estação Campos de Canella”, explica Luis Fernando Bassani, diretor da Novalternativa.

Autoestima e impulso na economia

No total, serão 42 lojas e restaurantes em operação. Algumas já estão ocupadas e outras disponíveis para locação. Mais do que ser apenas um novo ponto comercial na cidade, o empreendimento teve uma importância social fundamental para Canela ao revitalizar a antiga estação férrea, os vagões e a locomotiva abandonada.

“Desde pequena vi a estação abandonada, sendo invadida e destruída. Eu acho que o turismo da cidade melhorou cem por cento, mas minha felicidade mesmo é ver o olhar de cada morador que passa por aqui e assim vê a evolução de Canela, se sente acolhido aqui”, avalia Júlia Zarth, canelense que trabalha no projeto.

Assim como ela, outros moradores da cidade foram empregados graças ao empreendimento. Considerando o número de operações ativas e os postos de trabalho gerados diretamente, a Estação Campos de Canella já gerou cerca de 200 empregos.

“Cumprimos nossa missão em entregar à Canela um projeto diferenciado que não só altera o visual da cidade, mas também mexe com o cenário econômico. Vamos seguir essa missão para finalizar o projeto em grande estilo e entregar opções diferenciadas valorizando o caráter e potencial turístico de Canela”, avalia Luis Fernando Bassani.

Programação de aniversário traz atrações

Para marcar o primeiro aniversário do espaço, a Big Land abre as portas oficialmente. A atração que fica na nova área da Estação Campos de Canella será o primeiro parque do Brasil onde o gigantismo é a temática. Serão mais de 500m² com jogos interativos e brinquedos de proporções gigantescas, muitos de inspiração vintage, para oferecer uma experiência inédita de imersão em um universo de fantasia e nostalgia.

Foto: Gustavo Merolli

O objetivo dos idealizadores do parque indoor, os irmãos Denis e Sandro Schaulet, é resgatar o convívio offline e proporcionar o aprendizado entre as gerações criando um espaço com atrações para toda a família. Para isso, contam com objetos que resgatam a memória da infância como videogames de cartucho dos anos 80, blocos de montar, jogos de tabuleiro e a réplica (enorme) de uma televisão de 1968.

No espaço onde será a cúpula de vidro, conectando os três eixos do empreendimento, forma-se a Praça de Eventos e Convivência, com múltiplas possibilidades indoor. É neste mesmo espaço que acontece no dia 30 de janeiro, quinta-feira, o show do trio musical Boss, da D’arte Multiarte, para celebrar o primeiro aniversário. A apresentação aberta ao público será às 20h e traz um repertório repleto de clássicos da música internacional em arranjos e versões especiais interpretadas por três vozes diferentes em uma combinação única.

A programação segue nos dias 1º e 2 de fevereiro às 14h e 16h30, sempre gratuitas, com intervenções artísticas da Madame Piquenique, personagem que convida o público a ouvir boas histórias. A atração encanta a crianças e adultos que se entregam a uma atividade lúdica e divertida. No domingo também tem show do cantor Charles Diel às 17h no Largo Benito Urbani. Todas as atrações são abertas ao público.

As operações do complexo também prometem promoções na semana de comemorações. “Estamos em um processo de consolidação da Estação Campos de Canella como um propulsora do turismo na região. Este é um momento a ser comemorado, por isso convidamos a toda comunidade canelense e os turistas que estiverem visitando nossa cidade para participarem da nossa programação de aniversário”, convoca Alfredo Schaffer, Gerente Administrativo do espaço.

Programação do Aniversário Estação Campos de Canella

Dia 30 de janeiro, quinta-feira

10h Show da Big Hits

Rua Coberta

Aberto ao público

11h Cerimônia oficial de inauguração do parque Big Land

Rua Coberta

Para convidados

20h Show do Boss (trio musical da D’arte Multiarte)

Rua Coberta

Aberto ao público

O trio musical Boss é a atração principal do aniversário da Estação Campos de Canella

Foto: Sergio Azevedo

Dia 1º de fevereiro, sábado

Intervenção Madame Piquenique

Das 14h às 15h30

Rua Coberta

Das 16h30min às 18h

Largo Benito Urbani

Aberto ao público

Dia 2 de fevereiro, domingo

Intervenção Madame Piquenique

Das 14h às 15h30

Largo Benito Urbani

Das 16h30min às 18h

Rua Coberta

Aberto ao público

17h Show Charles Diel

Largo Benito Urbani

Aberto ao público