Guerreiro Sports completa 37 anos em 2020

Neste ano de 2020 a escola Guerreiro Sports completará 37 anos de atividades dedicados ao esporte de nossa região, sempre com o objetivo de educar pelo esporte e servir como fonte de motivação e transformação sociocultural capaz de promover uma evolução e transformação significativa na vida das crianças, adolescentes e familiares.

Um dos projetos para esta temporada é formar uma equipe de futebol de campo, tendo em vista que a escola já possui sede própria para a prática da modalidade. Outro desafio para este ano é a participação na copa AGPF, tradicional competição a nível regional.

As matrículas estão abertas para crianças de 5 a 15 anos, a escola atende nos turnos manhã, vespertino e noite, a temporada iniciará no dia 6 de fevereiro, em Gramado no ginásio do clube da AABB e em canela no ginásio do sindicato dos trabalhadores localizado na rua Batista Luzardo n° 291.Mais informações pelo watts (54) 99988-2154 ou (54) 99201-2448 ou pela nossa página no Facebook.