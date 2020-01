IV Gibi Sem Dono cativa leitores de várias idades

Continua depois da publicidade

Atividade ocorreu dia 30 de janeiro na Praça das Flores em Nova Petrópolis

O Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos foi comemorado nesta quinta-feira (30). Para celebrar a data, a Biblioteca Pública Municipal Profª Elsa Hofstätter da Silva e o Departamento Municipal de Cultura promoveram o IV Gibi Sem Dono. A atividade ocorreu na Praça das Flores, em Nova Petrópolis.

Quem passou pelo atrativo turístico encontrou diversos títulos de quadrinhos espalhados pelo local. Crianças australianas que visitavam a Praça das Flores se depararam, pela primeira vez, com gibis e ficaram encantadas com as histórias. Também foi possível perceber a presença do público juvenil, adulto e idoso na atividade, todos fascinados com os livros que encontraram.

Agora, a Biblioteca Pública Municipal Profª Elsa Hofstätter da Silva se prepara para a semana de aniversário. No dia 27 de fevereiro de 2020, a biblioteca completa 26 anos de inauguração. Para comemorar este aniversário, a equipe da biblioteca está preparando diversas surpresas. O evento ocorre na biblioteca e mais informações podem ser consultadas pelo telefone (54) 3281-2299.

CRÉDITO DAS FOTOS: Jordana Kiekow | Comunicação PMNP