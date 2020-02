Ciclo de palestras prepara profissionais da Rede Municipal para o início do ano letivo

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Canela idealizou um evento com o objetivo de preparar e capacitar os profissionais da Rede Municipal de Ensino para o início do ano letivo 2020. As atividades serão realizadas na UCS Canela – Campus Universitário da Região das Hortênsias, onde serão ministradas 48 palestras abordando temas diversos. A programação está dividida em duas datas: próxima quinta-feira – 6 de fevereiro (para os professores da Educação Infantil e servidores da área de serviços gerais) e no dia 13 de fevereiro (professores do Ensino Fundamental).

Os profissionais devem efetuar a inscrição através do link disponibilizado pela Secretaria de Educação. “O número de vagas é limitado em cada atividade e o profissional pode inscrever-se nas palestras que tiver interesse, de acordo com sua área de atuação”, explica o secretário Gilberto Tegner. Serão dois dias intensos de debates, aprendizados e orientações. “A programação envolve vários temas, tanto pedagógicos como questões relacionadas ao dia a dia dos servidores”, revela Gilberto Tegner.

ABERTURA OFICIAL

Já a abertura oficial do ano letivo na Rede Municipal de Ensino está marcada para o dia 14 de fevereiro, a partir das 18h30, no Clube Serrano. O secretário Gilberto Tegner convoca os servidores e adianta que haverá uma atração surpresa no evento. “Não percam, será um momento especial de confraternização”, afirma Gilberto.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO: