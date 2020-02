Parques da Serra Bondinhos Aéreos conta com total acessibilidade

Continua depois da publicidade

Com uma vista privilegiada de um dos mais belos cartões postais do Brasil, a Cascata do Caracol de Canela, o Parques da Serra Bondinhos Aéreos proporciona uma experiência única. O parque, com estrutura moderna e imerso na natureza da Serra Gaúcha, possui ampla acessibilidade, com rampas e elevadores em todas as estações. As trilhas e calçadas são planas, para facilitar a locomoção, há banheiros adaptados nas três estações e o embarque nos bondinhos possuem rampas especiais. Além disso, a equipe do empreendimento é treinada para atender todos os públicos, inclusive com funcionários especializados em libras.

O percurso de ida e volta é de 840 metros, realizado em doze bondinhos, que comportam confortavelmente oito pessoas cada um, totalizando uma capacidade para 96 pessoas no passeio ao mesmo tempo. O passeio começa na Estação Central, que permite uma vista completa do vale a 60 metros de altura. A próxima parada é a Estação Animal, com mirante, trilhas e o espaço das Esculturas que Falam, com esculturas de animais em madeira que permitem aos visitantes interagir com as obras para reproduzir o som de cada um. Na Estação Cascata, que completa o trajeto, é possível contemplar a beleza do vale e a Cascata do Caracol.

Os visitantes podem ainda se aventurar no Eagle, equipamento que consiste em uma cadeira com capacidade para duas pessoas, suspensa por um cabo instalado em inclinação. Simulando o voo de uma águia, a cadeira se desloca a 180 metros de distância presa por cabos de aço a uma altura de 21 metros. A saída do equipamento fica próxima a Estação Central do parque, onde acontece o embarque inicial dos bondinhos. Para realizar a atividade, o visitante com necessidades especiais deve informar o atendente, de modo a seguir as regras de segurança e de uso do equipamento.