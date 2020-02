Orquestra Antunes Câmara se apresenta no Parque do Caracol

No domingo (9), a partir das 14h30, a Orquestra Antunes Câmara de São Paulo, sob a regência de Ênio Antunes, se apresentará no Parque do Caracol.

São 15 jovens estudantes do Projeto Arte do Som e do Projeto Musicando, do Programa Fábricas de Cultura da Zona Leste, que apresentarão repertório composto por obras eruditas que vão do período Barroco aos nossos dias, incluindo obras de compositores brasileiros.

Foto:Divulgação