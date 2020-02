Projeto Cidades Digitais: Instalação de dutos e fibras em Canela estão em andamento

Continua depois da publicidade

Munícipes questionavam a função das máquinas vistas no centro da cidade



Estão em andamento as obras do Projeto Cidades Digitais. Canela está entre os municípios selecionados no Estado e receberá nove quilômetros de dutos e fibras, com o objetivo de promover o desenvolvimento por meio da tecnologia.

As obras para implantação dos dutos já passaram pelos bairros Santa Marta e São José e agora estão concentradas no Centro da cidade. A expectativa é de que estes serviços sejam concluídos até o final de fevereiro, quando deverá iniciar a instalação das fibras ópticas.

O investimento de R$ 880.570,00 proporcionará a oferta de três acessos públicos de internet para comunidade (Santa Marta, Parque do Lago e Canelinha), além de interligar digitalmente Unidades de Saúde, escolas e órgãos públicos.



Fotos: Rafael Zimmermann