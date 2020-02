Feira Medieval ocorre dias 8 e 9 de fevereiro em Nova Petrópolis

Continua depois da publicidade

2ª edição do evento será realizada na Rua Coberta e Praça das Flores com entrada franca

Nova Petrópolis recebe a 2ª edição da Feira Medieval nos dias 8 e 9 de fevereiro, na Rua Coberta e Praça das Flores. O evento produzido pelo Bando Celta será realizado no sábado, das 11h às 22h, e no domingo, das 11h às 20h. O evento tem entrada franca e contará com música, dança, artesanato, cutelaria, lutas medievais, arquearia, desfiles de fantasias e muito mais.

O evento proporciona uma programação cultural diferenciada para o público da Feira Medieval. O Bando Celta sobe ao palco no sábado, às 15h30min e às 19h, e no domingo, às 15h30min e às 18h. No dia 8 de fevereiro, a programação contará com apresentações de Manishie – Dança Cigana, Duda Mello – Dança Tribal, Caligo – Música Vêneta e Grupo Zahira Razi. No dia 9, Dança Essência Cigana, La Cuerva – Dança Flamenca e Grupo Zahira Razi serão atrações da feira.

A Feira Medieval contará com diversas oficinas para engajar o público do evento. No sábado e no domingo, às 11h, ocorre as oficinas de arqueirismo e swordplay. O escritor brasileiro e integrante da Academia Literária do Vale do Rio dos Sinos, Athos Beuren comanda a oficina de RPG, no dia 8 de fevereiro, às 12h30min e às 17h, e no dia 9, às 13h30min e às 16h30min. No sábado, às 16h e às 18h, tem oficina de dança circular que ocorre também no domingo, às 15h e às 17h.

Os visitantes da Feira Medieval serão surpreendidos com pessoas caracterizadas e poderão adquirir diversos itens e artigos de artesãos que expõem e comercializam mercadorias. O evento contará ainda com área de alimentação que oferecerá crepe, sorvete, pipoca, rapadura, espetinhos, panchos, hidromel e cerveja artesanal.

Fotos: Mauro Stoffel/Arquivo