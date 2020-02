Presos três suspeitos de assaltar joalheria em Gramado

Continua depois da publicidade

Um dos criminosos se passou por cliente e chegou a ser colocado em custódia junto com a funcionária

Na manhã desta quinta (6), a Polícia Civil de Gramado, prendeu três suspeitos de envolvimento no roubo a uma joalheria do centro da cidade. O crime aconteceu no último dia 31, na Rua São Pedro, centro de Gramado. Eram 11h40min quando dois indivíduos entraram na loja, armados, e anunciaram o assalto. Um deles estava encapuzado e o outro com boné. A ação foi rápida e eles fugiram levando parte da mercadoria exposta.

As prisões ocorreram nas residências dos suspeitos, no centro de Gramado e na Vila Dante, em Canela. A partir das investigações realizadas pela DP, foi apurado que o suspeito preso em Canela foi o primeiro a entrar na loja, simulando interesse em joias, que lhe foram mostradas pela atendente. Logo depois, os outros dois suspeitos, um deles portando uma pistola, ingressaram na joalheria, anunciaram o assalto, rendendo a funcionária e o próprio comparsa, simulando também ser vítima. Ambos foram levados até uma peça e mantidos custodiados pelo assaltante armado, enquanto o outro criminoso recolhia as joias do balcão.

Também foi apurado que na ação foi usado um veículo HB20, branco, cujas placas teriam sido adulteradas. Agora, seguem as investigações no sentido de localizar e apreender as joias, bem como o veículo e a arma usada no crime. Os suspeitos foram interrogados e assumiram a autoria, embora as versões apresentadas tenham contradições entre si.

O delegado de Gramado, Gustavo Celiberto Barcellos, ressalta o trabalho de investigação qualificada, bem como as diligências iniciais realizadas pela Polícia Civil e BM, que resultaram no rápido esclarecimento do fato. “Também se destaca a rápida análise e deferimento das medidas pelo Ministério Público e Poder Judiciário, o que possibilitou fossem os suspeitos presos nesta data, havendo evidências de que o homem preso em Canela deixaria a cidade amanhã, com destino a Porto Alegre”, disse Barcellos.

Um dos assaltante já havia sido detido pela Brigada Militar no dia do assalto. Após os trâmites legais, o trio será recolhido ao sistema prisional.

Foto: Marthina Rissi Sorgetz