Canela e Gramado somam 126 mil cartões SUS contra estimativa de 82 mil habitantes

Dados da saúde e da educação mostram que as cidades recebem forte migração há algum tempo e que números sobre população não refletem a realidade

O cálculo não é novo, mas a realidade salta aos olhos de quem se debruça sobre os números do cartão SUS na Região, especialmente Canela e Gramado, onde o número de usuários do Sistema Único de Saúde é imensamente maior do que o da população. Segundo as secretarias de saúde, as duas cidades somam 126 mil cadastros, 45 mil pessoas a mais que a estimativa populacional do IBGE para 2019.

Os números da rede pública de educação infantil em Canela corroboram para a realidade da intensa migração que a Região vem sofrendo, que refletem diretamente nos custos de manutenção e na qualidade de serviços públicos de saúde e educação.

Em Canela, ainda, existem grandes quantidades de áreas invadidas, as quais, em parte, são formadas por moradores que vem para cidade buscando melhores oportunidades e não encontram, acabando em áreas irregulares.

Balcão de atendimento do Cartão Nacional de Saúde, em Canela, emite 300 cadastros por mês

Gramado

O dado mais atualizado do número de Cartões Nacionais de Saúde, o Cartão SUS, em Gramado é de novembro de 2019, quando apresentava 54.400 cadastros ativos, que quando comparados com a estimativa habitacional do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), de 36.232 pessoas para 2019, mostra uma discrepância de 18.168 cadastros.

Este número, só faz aumentar. Em julho de 2018 eram 50.471 cadastros.

O departamento da Secretaria Municipal de Saúde responsável por este controle informou à reportagem da Folha que são realizados de 500 a 1000 novos cadastros e atualizações por mês, destes, em média, 50 são nascidos em Gramado.

Canela

Em Canela, a servidora Vera Lúcia Corrêa Manéa é a responsável por manter o cadastro do Cartão SUS. Vera tem as mesmas dificuldades de sistema que suas colegas de Gramado, mas tenta, manualmente, manter um controle sobre os dados.

Até a manhã deste quinta (6), a cidade já tinha emitido 71.735 Cartões SUS, 26.747 a mais que a estimativa de população do IBGE para 2019 na cidade, que é de 44.988.

Segundo Vera, a média mensal de emissão de novos cadastros é de 300 unidades, destes, cerca de 200 são oriundos de outras cidades, estados como Santa Catarina, Ceará, Bahia e Paraíba, além de estrangeiros, como haitianos, senegaleses e venezuelanos.

Para poder comparar o crescimento destes números, basta observar a publicação da Folha de julho de 2018, quando a média de emissão de cartões era de 230 por mês.

Em Canela, número de cadastro ultrapassa em 26 mil a expectativa populacional

Controle é difícil de ser realizado

Em Gramado, a Secretaria Municipal de Saúde está tentando atualizar o cadastro de usuários falecidos que ainda constam como ativos no sistema. O Poder Público não tem acesso a todos os óbitos, o que dificulta o controle.

Ainda, um esforço para o recadastramento está sendo realizado, pois existem casos de cadastros duplicados ou até triplicados, principalmente de pessoas que não utilizam o SUS com frequência.

Outra dificuldade diz respeito ao sistema, que é gerido pelo Ministério da Saúde e as cidades não possuem acesso aos relatórios, sendo informadas apenas do n.º de cadastros em cada município. Para manter suas estatísticas em dia, os municípios precisam manter um controle próprio dos cadastros.

Já em Canela, até mesmo visitas externas são realizadas para verificar se as pessoas moram mesmo nos endereços informados.

Problema comum em várias cidades

Diversas cidades do Estado apresentam as mesmas discrepâncias entre cadastros e estimativa de população, como Taquara e Novo Hamburgo. Em alguns casos, o número de Cartões SUS nestas cidades de referência ultrapassa em mais de 50% a estimativa populacional do IBGE.

Números da educação infantil

A rede municipal de educação infantil mantém um cadastro atualizado de qual a origem das crianças matriculadas. Das últimas 231 matrículas realizadas pela Secretaria Municipal de Educação de Canela, apenas 142 eram de famílias já radicas na cidade, 30 de fora do Estado, sendo São Paulo e Santa Catarina as principais procedências, dois estrangeiros e 56 de cidades gaúchas, com Porto Alegre e Gramado as principais procedências.