Prefeitura realiza seminário para a abertura do ano letivo

300 profissionais da educação infantil participaram das atividades

O ano letivo da rede municipal de ensino de Canela inicia no próximo dia 18 e a Secretaria Municipal de Educação promoveu um seminário com diversas atividades para iniciar os trabalhos e preparar os profissionais para 2020.

Entre as novidades que este ano reserva é a ampliação do turno integral para todos os segundos anos do ensino fundamental. “Estamos acolhendo e cuidando quem durante o ano cuidará das crianças de Canela”, disse o secretário Municipal de Educação, Gilberto Tegner.

As atividades aconteceram na quinta (6), concentradas UCS Canela – Campus Universitário da Região das Hortênsias, com 48 palestras abordando temas diversos, para os professores, monitores, atendentes, merendeiras e serviços gerais da Educação Infantil, com cerca de 300 participantes

No próximo dia 13 acontecem as atividades voltadas aos professores do Ensino Fundamental e os profissionais devem efetuar a inscrição através do link disponibilizado pela Secretaria de Educação. “O número de vagas é limitado em cada atividade e o profissional pode inscrever-se nas palestras que tiver interesse, de acordo com sua área de atuação”, explica Tegner.

Abertura Oficial

Já a abertura oficial do ano letivo na Rede Municipal de Ensino está marcada para o dia 14 de fevereiro, a partir das 18h30min, no Clube Serrano. O secretário Gilberto Tegner convoca os servidores e adianta que haverá uma atração surpresa no evento. “Não percam, será um momento especial de confraternização”, afirma Gilberto.