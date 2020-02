Parque Aldeia do Imigrante terá Dia dos Namorados em 16 de fevereiro

Continua depois da publicidade

Dia de São Valentim terá programação especial no atrativo turístico

Em fevereiro é comemorado o Dia de São Valentim, data que na Alemanha e em muitos países corresponde ao Dia dos Namorados. O “Valentinstag” acontece no dia 14 de fevereiro e, celebrando as melhores tradições germânicas, neste domingo, dia 16, o Parque Aldeia do Imigrante terá programação alusiva à data.

O Dia dos Namorados contará com programação musical extra, com a apresentação da dupla Débora & Eduardo (vezes e violão) no coreto das 12h às 14h, durante o intervalo da bandinha típica. O repertório foi especialmente escolhido para homenagear os casais apaixonados. Os casais de namorados também contarão com uma surpresa ao longo do dia, envolvendo uma romântica distribuição de brindes.

Além disso, durante o Valentinstag, os namorados e namoradas poderão aproveitar todos os serviços regulares do Parque, como o passeio no pedalinho do lago, fotos temáticas na neve, as opções gastronômicas do Restaurante Tannenwald (almoço), Restaurante Biergarten (lanches e petiscos) e a Casa das Cucas (produtos coloniais) e ainda as opções de presentes de uma diversificada rede de comércio.

O Parque Aldeia do Imigrante abre das 8h30 às 17h30 (com permanência até as 18h). Os ingressos custam R$ 12, com meia-entrada para crianças, estudantes e idosos. Moradores de Nova Petrópolis, mediante comprovante, são isentos.

Foto: Parque Aldeia do Imigrante

Fonte: Francis Limberger