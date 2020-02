Jovem que pode ter sido assediada por garis rebate acusação de racismo

Continua depois da publicidade

Após surgir a polêmica de que uma jovem havia sido vítima de assédio por garis em Gramado, os mesmos pediram direito de resposta por meio de seu advogado.

No direito de resposta, é afirmado que a jovem havia proferido palavras racistas contra os garis.

Levando isso em conta, o advogado da jovem entrou em contato com o Portal da Folha pedindo um direito de resposta sobre o suposto caso de racismo.

Confira na íntegra o pedido de resposta da jovem:

“A jovem gramadense quando retornava do trabalhado no final da tarde da última quinta-feira (06/02/20), ao caminhar pelo centro da cidade foi alvo de assédio por dois homens que trabalhavam no recolhimento de resíduos urbano, tais homens em atitude machista direcionaram a jovem várias palavras – que aqui não merecem serem descritas, tamanho repúdio – isso tudo a luz do dia e na rua, na presença de várias pessoas que por ali transitavam naquele momento.

A jovem relatou os fatos ao seu pai, que imediatamente cobrou uma atitude do município que por sua vez cobrou da empresa uma apuração do ocorrido. Os envolvidos confirmaram, na matéria publicada na data de 10/02/2020, que dirigiram palavras à jovem. Tal ato deve ser reprimido, como o foi, não é crível que nos dias atuais ainda tenhamos homens inseridos na sociedade com esta atitude – de assediar mulheres com palavras a luz do dia – sem o menor pudor e não serem penalizados por tal fato.

Na matéria publicada na data de 10/02/2020, os homens envolvidos, através de uma estória fantasiosa alegam que sofreram preconceito racial. Ora a jovem em momento algum desferiu palavras ofensivas aos agressores. Numa tentativa absurda os agressores querem transformar a vítima em agressora.

A jovem tem plena convicção que foi vítima de assédio e que em nenhum momento ofendeu os agressores e através do seu Advogado, por meio de processo judicial, buscará punir civil e criminalmente os responsáveis.

Sem mais, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente. “

O Portal da Folha não emite opinião sobre os fatos, apenas os relata. Considerando que ambos os lados tiveram suas visões sobre o caso expostas, com seus direitos de respostas, a pauta, por parte do Jornal Folha de Canela, foi encerrada, salvo desdobramentos acontecidos em esferas oficiais.