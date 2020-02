Escola emite nota e SMEEL pede afastamento de professora após suspeita de agressão

Continua depois da publicidade

A suspeita de agressão contra um aluno de uma escola de educação infantil de Canela segue com desdobramentos. Nesta tarde, a reportagem da Folha obteve a informação que a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, contratante do serviço terceirizado, pediu o afastamento da professora sobre suspeita das atividades ligadas diretamente aos alunos, até o encerramento do inquérito policias.

A Escola, por sua parte, emitiu nota oficial, a qual transcrevemos, abaixo, na íntegra.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Escola de Educação Infantil Evaldo Port vem a público manifestar-se em relação aos fatos supostamente ocorridos no educandário de educação infantil e publicados em redes sociais do dia 17 de fevereiro.

Primeiramente, destaca-se que a Escola de Educação Infantil, em mais de 06 anos de funcionamento, jamais teve qualquer relato de mau atendimento, maus tratos ou agressões aos alunos.

Aliás, o atendimento da escola é de excelência, conforme notoriamente reconhecido no meio escolar e na comunidade atendida.

Para que não sejam promovidas injustiças irreparáveis aos profissionais da Educação e ao educandário, é fundamental averiguar a verdade dos fatos. Por isso, a entidade abriu procedimento/protocolo padrão para verificar os fatos supostamente ocorridos dentro da entidade através de registro em Atas e provas documentais que serão apresentados aos órgãos competentes assim que solicitados.

Após apuração dos fatos na entidade constatou-se que não houve agressão ao aluno, muito menos qualquer lesão grave como alegado o que já foi comprovado por exame preliminar e, espera-se, que será comprovado por Exame de Corpo de Delito realizado em Caxias do Sul.

Corrobora esta conclusão o próprio exame médico realizado no aluno no mesmo dia 17 de fevereiro, o qual resultou que não ocorreu qualquer fratura ou luxação no menor.

A entidade aguardará a conclusão das investigações para tomar as medidas cabíveis, inclusive a devida reparação pelas acusações falsas que foram produzidas e divulgadas sem qualquer embasamento fático.