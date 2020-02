Rede de proteção acompanha denúncia de maus tratos em escolinha terceirizada de Canela

Continua depois da publicidade

A suspeita de maus tratos ocorrido em uma escolinha terceirizada de educação infantil agitou as redes sociais, em Canela, no final do dia de hoje (17).

Segundo apurado pela reportagem da Folha, a denúncia é de que uma professora teria agido com violência contra uma criança de cinco anos, causando ferimento em um braço.

Um pai de outro aluno do educandário teria presenciado o fato e passado a informação postada nas redes sociais. Mais tarde se prontificou a ser testemunha, caso o fato seja levado adiante pelas autoridades.

A reportagem da Folha entrou em contato com órgão da rede de proteção à infância que acompanha o caso e está presente no Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado, onde a criança passará por exame de raio-x, uma vez que o Hospital de Canela não oferece este procedimento. Segundo o órgão, o caso está sendo acompanhado e, se confirmadas as suspeitas de maus tratos, um boletim de ocorrência será registrado assim que possível.

Até a publicação desta matéria, nenhuma queixa havia sido oficializada junto à Delegacia de Polícia ou Brigada Militar.

A Secretaria Municipal de Educação também acompanha os desdobramentos da denúncia. O secretário Gilberto Tegner disse à Folha que orientou a família, diante dos fatos, que realizasse o exame de corpo de delito e, se comprovada a violência, com uma ocorrência policial, as medidas cabíveis serão tomadas.

“Nossa secretaria não se omite ou esconde diante de uma denúncia desta gravidade, estive no Hospital, falei com a família e estou à disposição. Importante salientar que se trata de uma suspeita e que devemos esperar que a situação seja esclarecida para o bem de todos”, disse Tolão.

“Não vamos botar panos quentes, mas pedimos serenidade até que a verdade seja apurada”, finalizou o secretário.

Por se tratar de caso previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, imagens e identidades dos envolvidos são preservados, conforme determina expressamente a legislação.