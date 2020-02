Polícia Civil vai apurar denúncia de agressão em escola infantil de Canela

Continua depois da publicidade

A investigação sobre uma possível agressão a uma criança de cinco anos, em uma escola infantil terceirizada, vai ficar por conta da Delegacia de Polícia Civil de Canela, onde uma ocorrência foi registrada no início da manhã desta terça (18).

O caso segue sob sigilo, por envolver criança e não terá detalhes divulgados. O delegado de Canela, Vladimir Medeiros, falou, apenas, à reportagem da Folha que um inquérito foi instaurado.

O secretário Municipal de Educação, Gilberto Tegner, informou que o menino está bem, os exames realizados na madrugada não apontaram nenhum tipo de fratura ou lesão mais grave e que ele já não se queixa de dor. Durante a terça, a família está em Caxias do Sul, para realizar exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal.

“Estive reunido com a vó da criança, ela pediu que o menino siga frequentando a mesma escola”, informou Tegner. “Além disso, uma reunião com a direção do educandário foi realizada. A direção deve tomar as medidas cabíveis quanto ao caso”.

Paralelamente à investigação policial, um processo administrativa será conduzido junto à escola infantil e à profissional investigada.

Por se tratar de caso previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, imagens e identidades dos envolvidos são preservados, conforme determina expressamente a legislação.