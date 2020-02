Pró-Sinos lança programa para mobilizar alunos em favor do meio ambiente

Continua depois da publicidade

Conscientizar e mobilizar estudantes em torno da conservação do meio ambiente na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, este é o objetivo do programa Saneamento na Escola, do Consórcio Pró-Sinos, que será lançado nesta quinta-feira (20), em Portão. A intenção é incentivar e reconhecer práticas sustentáveis com foco no saneamento básico entre as escolas municipais de ensino fundamental e educação infantil dos municípios consorciados.

O consórcio disponibilizará R$ 40 mil em premiações às instituições com melhor desempenho nas atividades. Os municípios das escolas que se destacarem receberão troféu. O programa será realizado entre março e novembro de 2020, com ações que vão envolver diretores, professores, funcionários, alunos, representantes municipais e comunidade escolar.

Para participar, as escolas devem acessar o site do consórcio e preencher a ficha de inscrição.

Sobre o Pró-Sinos

O Consórcio Pró-Sinos reúne 28 municípios que fazem parte da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, Canela e Gramado estão entre eles. Além de apoiar a implantação de planos de saneamento básico e auxiliar na captação de recursos, realiza estudos técnicos e sociais relacionados ao tema. Também promove um programa permanente de educação ambiental.