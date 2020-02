Gramado receberá o evento Taura MMA, um dos maiores do Brasil

Continua depois da publicidade

Ingressos para o Taura MMA poderão ser trocados por alimentos ou ração

Gramado receberá pela segunda vez um os maiores eventos de artes marciais mistas do Brasil, o Taura MMA Championship. Transmitido ao vivo pelo Canal Combate, o evento ocorrerá em 15 de março no Ginásio Perinão a partir das 17 horas.

As lutas iniciarão às 19 horas. Uma parceria firmada entre a Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) e a organização de MMA, possibilitará a troca social de 1.500 ingressos para arquibancada que beneficiará o Hospital Arcanjo São Miguel e Associação Mãos Dadas Patas Salvas.

Conforme o titular da pasta, Jacó Schaumloeffel, em um primeiro momento a comunidade poderá trocar 500 bilhetes por alimentos não perecíveis e outros 500 por ração para cães ou gatos. A cada três quilos de alimentos (arroz, feijão, massa, farinha de trigo, açúcar ou café) dão direito a retirada de um ingresso. Os mantimentos arrecadados com a ação serão revertidos para o HASM. A troca de alimentos por entradas para o Taura MMA já pode ser feita na Recepção da casa de saúde das 8horas às 17 horas. Outra opção é a troca de dois quilos de ração por um ingresso.

A quantidade de ração angariada com a troca social por entradas no Taura MMA será repassada à Associação Mãos Dadas Patas Salvas. O ponto de troca de bilhetes por ração para cães ou gatos é o Shopping da Construção Gramado entre as 7h30 até 18 horas. “Buscamos trazer eventos que além de fomentar o turismo esportivo nos tragam uma contrapartida social. O Taura MMA nos dará esta contrapartida com os ingressos sociais que serão utilizados em benefício do nosso hospital e dos nossos animais,” enfatiza Schaumloeffel. Ingressos para os demais setores como área VIP e cadeiras podem ser adquiridos pelos sites tauramma.com e minhaentrada.com.

11 LUTAS DE ALTO NÍVEL

Em sua 9º edição, o Taura MMA é um evento consagrado que já projetou vários atletas para o Ultimate Fighting Championship (UFC), maior organização de MMA do planeta. Para Gramado, estão confirmados 11 embates profissionais com competidores de alto nível, sendo duas lutas femininas. Haverá duas disputas de cinturão: Thaiane Pancadão Souza x Yasmim Castanho no peso palha e Felipe Gheno x Gilliard Wolverine no peso mosca. Promovido pelo empresário e também lutador Djonatan Leão da cidade de Viamão, o Taura MMA tem como embaixadores o ícone nacional do MMA, Rodrigo Minotauro e os lutadores do UFC Johnny Walker e Felipe Cabocão.

