Identificado cadáver encontrado no Morro Pelado, em Canela



FRANCISCO ROCHA



Conforme noticiado com exclusividade pela Folha, a Polícia Civil de Canela confirmou que o homem encontrado morto no início desta terça (18), na estrada do Morro Pelado, trata-se de Alan da Silva dos Santos, 19 anos, que estava desaparecido desde o final de semana.

O corpo estava em local de difícil acesso e pouca circulação de pessoas, já em início de processo de putrefação. Segundo o delegado de Canela, Vladimir Medeiros, o cadáver apresentava sinais de tortura, tendo as mãos amarradas. Ele foi encaminhado à necropsia, que deve indicar a causa exata da morte.

A Polícia Civil de Canela acredita que a vítima tenha sido torturada e morta no domingo (16) naquele local, trabalhando com a hipótese de homicídio ligado à guerra entre grupos criminosos rivais pelo domínio do tráfico de drogas na cidade.

Este é o segundo homicídio praticado em Canela no ano de 2020.

Medeiros informa que o caso será tratado com prioridade, acreditando na competência da equipe de policiais civis, que possuiu índice de esclarecimento de homicídios acima dos 95% nos últimos seis anos na cidade.

Alan era usuário de drogas e já tinha antecedentes por tráfico e outros pequenos delitos. Chama atenção o local onde o corpo foi encontrado. Somando-se a este crime o desaparecimento de um homem em Gramado, a Polícia entende que as facções que atuam na região estão mudando o modo de execução de suas vítimas.

Imagens: Francisco Rocha