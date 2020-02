Mini Mundo reabre amanhã e a apresenta nova miniatura do Castelo Neuschwanstein

Continua depois da publicidade

A equipe da Oficina do Mini Mundo, liderada pela Família Höppner, trabalhou intensamente no projeto e construção da nova miniatura do Castelo Neuschwanstein. Hoje, após meses de trabalho, o castelo está pronto e instalado no parque. Com a reabertura do Mini Mundo no dia 21 de fevereiro de 2020, sexta-feira, os visitantes poderão conhecer essa verdadeira obra de arte, em escala 24 vezes menor que o castelo original. Esta é a 3ª maquete do Castelo de Neuschwanstein integrada ao parque, em seus 36 anos de atividades.

A miniatura é uma reprodução do castelo do Rei Ludwig II, que está edificado na Baviera, região dos Alpes, entre a Alemanha e Áustria. De beleza imponente, a obra original permanece até hoje inacabada, e está aberta à visitação de turistas que vem de várias partes do mundo. A equipe levou meses para finalizar o trabalho, cuidando de cada detalhe da obra que, em miniatura, tem as dimensões médias de 7 x 4 metros.

AMOR À ARTE: UM TRABALHO DE TRÊS GERAÇÕES

Há 36 anos surgia numa das mais belas cidades do Brasil – Gramado, RS – um parque destinado às crianças e adultos, onde a imaginação e a delicadeza emergiam naturalmente. Era o Mini Mundo em seus primeiros passos. No jardim de 3 mil metros quadrados, uma Casa de Bonecas e uma ferrovia – ali colocados para as crianças da família e do Hotel Ritta Höppner – atraiam gente da Serra e de outras cidades.

Com o surgimento quase que espontâneo do parque, gerado através da admiração de quem ali chegava, o Sr. Otto Höppner, natural da Alemanha, iniciou a produção caseira de pequenas obras de arte, feitas manualmente. A primeira grande maquete em escala 1:24 (24 vezes menor do que o tamanho natural) foi o Castelo de Neuschwanstein, que Otto e o filho Heino levaram meses para executar. Durante duas décadas, esta obra ocupou lugar de destaque no parque, compartilhando espaço com outras tantas réplicas de castelos e obras da humanidade. Exposta ao sol, à chuva e a neve… Ela durou quase 20 anos!

Em 2003, a equipe da Oficina do Mini Mundo construiu uma nova maquete, colocando-a no parque, em substituição ao prédio anterior. Foi um desafio para todos na época: superar a arte manual do avô Otto e trazer o máximo de fidelidade do Castelo alemão. Esta permaneceu 17 anos.

E, a partir de 21 de fevereiro, uma nova obra aguarda as pessoas que admiram a arte das miniaturas da Família Höppner, passeio tradicional em Gramado e no Brasil.