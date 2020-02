Copa Scur – Hawaí, de Gramado, começa com o pé direito na competição

Copa Scur – Hawaí, de Gramado, começa com o pé direito na...

Continua depois da publicidade

Na noite de quinta-feira (20), foi disputada a 2ª rodada da Copa Scur dos Campeões, competição que reúne os campeões de cada cidade da região.

A 2ª rodada, válida pela Chave A, iniciou com a vitória de um dos representantes da cidade de Gramado. O Hawaí (Gramado) começou a competição com o pé direito ao bater o Saquin (Igrejinha) por 2 x 1. A equipe gramadense lidera o grupo.

Fechando a rodada, o Cetiras F.C. (Três Coroas) conquistou a vitória com resultado simples sobre o Kibola (Picada Café), a partida terminou 1 x 0.

Hawaí – Gramado

Saquin – Igrejinha

Cetiras F.C. – Três Coroas

Kibola – Picada Café (Clique na imagem para ampliá-la)

A 3ª rodada da competição acontece após o feriado de carnaval, na quinta-feira (27). A rodada terá partidas válidas pela Chave B.

Abrindo a rodada, às 20h, os gramadenses do Arsenal buscam sua primeira vitória na competição contra o líder e atual campeão, Bola 8 (Canela), após perder na primeira rodada para o Pouca Bola. Do outro lado, o líder Bola 8 já quer confirmar a classificação, caso vença, o time estará classificado para as semifinais da competição.

Fechando a rodada, às 21h, o Nem Sei (São Francisco de Paula) também busca recuperação, o adversário será o Pouca Bola (Nova Petrópolis). O Pouca Bola se classificará para a fase semifinal se vencer o representante de São Chico.

Arsenal – Gramado

Bola 8 – Canela

Pouca Bola – Nova Petrópolis

Nem Sei – São Francisco de Paula

Confira a classificação da competição: