Escola João Alfredo Corrêa Pinto completa 20 anos de atividades

Educandário atende 372 alunos e tem quatro turmas de turno integral

A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) João Alfredo Corrêa Pinto completa 20 anos de atuação neste sábado, 22 de fevereiro.

Atualmente, o educandário oferece quatro turmas de turno integral, para os primeiros e segundos anos, com 372 alunos e 13 turmas ao total, atendidos por 30 funcionários.

Alunos do turno integral

Projetos desenvolvidos

Com a missão de “oferecer uma educação de qualidade, oportunizando aos educandos a participação em atividades culturais, esportivas, artísticas, ambientais e cívicas, de modo a atingir a excelência nos resultados” a escola atende as comunidades dos bairros SESI, onde está situada, Chacrão, Eugênio Ferreira, Palace Hotel, Leodoro de Azevedo e Vila do Cedro.

Equipe da Escola João Alfredo

Reconhecida como uma das melhores escolas da rede municipal, dentre os projetos desenvolvidos estão as atividades esportivas, nas quais vem se destacando a cada ano, como por exemplo as participações na Olimpec, Atletismo Já e Olé futebol.

A horta que vem recebendo os cuidados dos alunos do primeiro ano, já a hora da leitura, atividade realizada uma vez por semana, na qual toda escola faz uma pausa das suas atividades para um momento dedicado somente ao ato de ler, envolve alunos e funcionários.

Diretora Viviane da Silva

Na Noite de Ação de Graças, que acontece como encerramento do ano letivo, além de agradecer todas as bençãos recebidas, os alunos preparam apresentações para a comunidade escolar a partir de um tema literário escolhido e estudado. Em 2020, o tema definido é Alice no País das Maravilhas.

Este ano será marcado também pelo retorno de dois projetos muito disputados pelos alunos: o jornal da escola, que é escrito e organizado por um grupo de alunos pré-selecionados, e o teatro, quando são realizadas oficinas semanais com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do equilíbrio emocional, do pensamento crítico, do corpo e da mente.

A escola conta, ainda, com a Mostra do Conhecimento, que reúne os trabalhos realizados em todas as áreas durante o ano, assim como o DTG, Grêmio Estudantil, orientação educacional, Banda Marcial e Família na Escola.

Funcionários abraçam filosofia da instituição

Nesses vinte anos, os profissionais que passaram pela escola sempre mantiveram, em sua mente e no seu trabalho, a filosofia como uma meta a ser seguida: “Embora ninguém possa voltar e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.” (Francisco C. Xavier)

Secretária Zilda Santos

Supervisora Valdete dos Santos

Segundo a diretora Viviane Silva, “estar a frente dessa escola é sem dúvida um desafio e uma realização, pois em três anos conseguimos muitas conquistas, elevamos nossa escola a destaque com seus projetos e envolvimento com a comunidade e o resultado não poderia ser diferente – uma escola cujos objetivos são oferecer uma educação de qualidade e excelência”.

Dentre o quadro de funcionários alguns estão na escola desde o começo, é o caso da secretária Zilda Santos, que lembra que quando começou “era uma escola pequena que se transformou em uma grande escola, que cresce a cada dia com projetos, regras, disciplina, limpeza, visando sempre o bem-estar e desenvolvimento dos alunos, consequentemente, a tranquilidade dos pais. Agradeço a Deus por fazer parte dessa escola e pela diretora que aceitou essa missão.”

Assim como Zilda, a supervisora Valdete dos Santos tem “orgulho de fazer parte da equipe desta escola, sempre tão comprometida com nossos alunos. A escola não é o começo nem o fim da aprendizagem, mas o complemento maior para que se aprende na vida”, afirmou.

Pais também comemoram o momento da escola

A mãe Dalila e a pequena Helena

A mãe Lucivane e aluno Eduardo

Para os pais recém-chegados as expectativas são grandes: “quando o nosso filho ama estar na escola, chega sempre feliz contando o que aprendeu e falando das atividades. É porque o objetivo da educação está sendo alcançado com sucesso. A João Alfredo tem a melhor direção, os melhores professores, a melhor equipe. Tudo faz com que nós pais estejamos engajados e seguros de que nossos filhos estão no caminho certo e muito bem orientados”, disse Lucivane Buchebuan, mãe do Eduardo, do segundo ano.

“Estou muito e feliz e com grandes expectativas. Orgulhosa pela Helena iniciar no Ensino Fundamental e orgulhosa por fazer parte da escola, pois só ouço comentários positivos”, afirma a mãe Dalila Melo Ferreira.

O Sargento Famoso, que desenvolve atividades esportivas e sociais no bairro, diz que “para escolher onde desenvolver um trabalho voluntário e dedicar tempo, tem que se levar em consideração o comprometimento de todos, professores, direção e funcionários, e participação dos pais, cenário muito vivo na João Alfredo”.