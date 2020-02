Pautando os vereadores; Responsabilidades e Paço Municipal

Continua depois da publicidade

Pautando os vereadores

Na sessão da última segunda, nossa matéria de capa sobre o início da construção do canil municipal pautou os vereadores, praticamente todos falaram sobre o tema. Pensa numa “pauta animal”.

Responsabilidades

No caso da suposta agressão a um aluno de escola infantil conveniada da Prefeitura, três coisas ficaram evidentes:

1 – Rede social não é e não tem a mesma responsabilidade de um veículo de comunicação para abordar com a frieza necessária uma notícia desta natureza.

2 – Hoje em dia, as pessoas têm câmeras de segurança até para monitoramento de seus pets. Inadmissível a escola envolvida no caso não ter monitoramento eletrônico destas áreas comuns a professores, pais e alunos. Se existem as câmeras, a informação não foi revelada pelas autoridades. E já fica o alerta para outras instituições similares.

3 – E, por último, mas não menos vexatório, levar cerca de seis horas para saber a extensão dos ferimentos da criança em razão do lento e deficitário atendimento do Hospital de Canela. Essa última sem comentários!

Paço Municipal

Como você sabe, o Paço Municipal é a sede do Poder Executivo de uma cidade, ou seja, o prédio da Prefeitura, que, aqui em Canela está passando por uma reforma estrutural.

Foto: Arquivo/Folha

Campeei, nos arquivos da Folha, uma imagem de 1996, para você comparar com agora.

InoveCell

Quem comemora seis anos de atuação na cidade é a InoveCell. Parabéns ao Evandro e a Lisandra. Desejo muitos anos de sucesso ao casal e à empresa.

Donnadina

Por fim, um registro especial de parabenização ao amigo Peterson Secco, pela grande evento do final de semana e pelo selo de “Verace pizza napoletana” da Donnadina. O guri se puxa. Lá nas falas das autoridades, o Prefeito Constantino disse que o Pet é um exemplo do novo turismo que queremos para Canela.

Ou seja, do Fundo do Campo para o mundo! Aí que me refiro!