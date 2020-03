Parque Terra Mágica Florybal realizará a Páscoa Encantada

Continua depois da publicidade

Com direito a bandinha e apresentação especial, o início da programação de Páscoa deste ano na Terra Mágica Florybal promete surpreender a todos que visitarem o local.

Na manhã de sexta-feira (07) acontecerá a Chegada da Coelha, o evento além de celebrar a abertura da temporada mais doce do ano servirá também para a apresentação oficial da Programação de Páscoa que vai de 07 de março a 19 de abril. Lembrando que moradores de Canela e Gramado, apresentando comprovante de residência pagam apenas R$25,00 por pessoa, um descontão.

Além das mais de 40 atrações que o parque oferece diariamente, a programação deste ano contará com as apresentações de teatro de palco “Senhor dos Sonhos”, teatro de fantoche com “Uma feliz Páscoa”, teatro de rua com “Em busca da felicidade”, Show dos Personagens, o especial “Jardim da Fada” com uma apresentação especial da Fadinha Florybela. Além disso, acontecerá a tradicional Caça ao Ninho e no final as crianças ainda poderão fazer seus pedidos de Páscoa na Toca do Vovô Coelho. A Trupe da Magia promete alegrar todos com seu espetáculo de circo com malabares, pernas de pau, mágica e muita diversão. A mistura emocionante de música, dança e teatro estará presente também na estreia do musical “A Princesa e o Lago dos Sapo” espetáculo romântico que acontecerá ao ar livre.

